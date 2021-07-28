انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما شهدت ارتفاعا في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.