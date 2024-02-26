انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مقارنة بأسعار أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 151700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 150900 دينار مقابل كل 100 دولار وسعر الشراء 150800 دينار.