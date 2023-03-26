انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 154200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس السبت 155950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 153250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار البورصة انخفضت أيضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 154900 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 153900 دينار لكل 100 دولار أمريكي.