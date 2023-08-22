انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 152900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152900 دينار مقابل 100 دولار.