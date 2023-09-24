انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل مع افتتاح البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي اليوم الاحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 155200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 153700 دينار مقابل 100 دولار و سعر الشراء 153600 دينار مقابل 100 دولار.