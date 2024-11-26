انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق بورصتي البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الصرف صباح اليوم 150250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل؛ فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 149850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.