انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليومـ سعر صرف بلغ 147000 دينار مقابل 100 دولار،

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس السبت 150500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار انخفضت ايضا حيث سجل البيع 148000 دينار، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.