انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت البورصة صباح امس الاثنين 147550 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وبين مراسلنا أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً ، حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.