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انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-31T07:16:34+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح امس الاثنين 147400 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ، حيث بلغ سعر البيع 147600 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147300 دينارا  لكل 100 دولار امريكي.

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