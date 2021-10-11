انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعه في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم، 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار في بورصة بغداد أول امس السبت، 148450 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، حيث اغلقت ابوابها امس بسبب عملية الاقتراع العام للانتخابات العراقية.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 148750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي.