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انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعه في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-30T07:01:51+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعه في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما شهدت ارتفاعا في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 147200 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً في اسعار البيع والشراء، حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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