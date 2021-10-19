انخفاض أسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار في بورصة بغداد يوم امس الاثنين 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 148450 دينارا لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.