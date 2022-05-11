انخفاض أسعار سلة خام أوبك إلى أكثر من اربعة دولارات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط خام أوبك، يوم الأربعاء، إلى أكثر من اربعة دولارات لتسجل 108 دولارات للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر سلة أوبك من 13 برميلاً للخام سجلت 108.18 دولارات للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 4.30 دولارات بعد ان سجل 112.48 دولاراً".

وكانت اسعار النفط قد انخفضت يوم امس الثلاثاء بعد تباطؤ النمو في الصين ثاني اكبر اقتصاد بالعالم بعد تفشي كوفيد- 19، قبل ان تعاود الارتفاع اليوم بعد تلويح الاتحاد الاوربي بقرب حظر النفط الروسي.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).