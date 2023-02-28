انخفاض أسعار خام البصرة

2023-02-28T06:44:48.000000Z

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الثلاثاء، مع تذبذب الأسعار العالمية للنفط.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 29 سنتا بما يعادل 0.36% ليصل الى 79.21 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 29 سنتا بما يعادل 0.39% ليصل الى 73.46 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية أمس الثلاثاء انخفاضا بأكثر من 1% مع توقعات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية مما ينذر بنمو اقتصادي ضعيف قبل ان ترتفع الأسعار بشكل طفيف اليوم مع خطط روسيا لخفض إنتاجها النفطي.

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