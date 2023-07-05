انخفاض أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة يوم الاربعاء، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 32 سنتا ليصل الثقيل الى 71.71 دولارا، وانخفضت سعار خام البصرة المتوسط 32 سنتا ليصل الى 74.86 دولارا.

وانخفضت اسعار النفط اليوم الأربعاء وسط تخوف المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع الخام العراقي أسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لاوربا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.