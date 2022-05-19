انخفاض أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ تراجع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الخميس، إلى أكثر من دولار، ليسجل 102 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.79 دولارا وبنسبة تغيير بلغت 1.72% ليصل الى 102.72 دولار للبرميل الواحد.

وانخفضت ايضا جميع اسعار خامات منظمة اوبك حيث سجل مزيج ايران الثقيل الذي 106.10 دولارات بانخفاض 5.05 دولارات فيما سجل خام مربان الاماراتي 112.10 دولارا بانخفاض 1.14 دولار، فيما سجل خام العربي السعودي 110.42 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 1.64 دولار، وبلغ مزيج سهران الجزائري 113.17 دولارا بانخفاض بلغ 5.46 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري 113.56 دولارا بانخفاض بلغ 4.56 دولارات، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 110.36 دولارات بانخفاض 5.24 دولارات".

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت اليوم الخميس بعد تراجعها يوم امس الاربعاء، بعد تلويح الاتحاد الاوربي بقرب حظر النفط الروسي، ويحد من مكاسبها تباطؤ النمو الاقتصادي.