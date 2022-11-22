انخفاض أسعار خام البصرة نحو 3%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الثلاثاء، نحو 3%، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.35 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.77 % ليصل إلى 82.62 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.35 دولارا وبنسبة تغيير بلغت 2.96 % ليصل إلى 76.97 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا مع ضعف الطلب الصيني ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم مع توقعات بركود اقتصادي في أوروبا وأمريكا، قبل أن ترتفع اليوم مع تأكيدات لأوبك باستمرار تخفيضاتها بمقدار مليوني برميل للأشهر القادمة.