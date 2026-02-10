انخفاض أسعار خام البصرة مع تراجع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 69 سنتا بما يعادل 1.09%‎‎ ليصل الى 62.66 دولارا للبرميل، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 89 سنتا بما يعادل 1.35% ليصل 64.91 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء حيث قام التجار بتقييم احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت التوجيهات الأمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز التركيز بشكل كامل على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفض خام برنت ليسجل 68.83 دولارا، وخام تكساس الأمريكي 64.14 دولارا.