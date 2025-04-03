انخفاض أسعار خام البصرة مع تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض أسعار النفط عالمياً، وسط تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وسجل خام البصرة الثقيل انخفاضاً بمقدار 32 سنتاً، أي ما يعادل 0.44%، ليصل إلى 71.71 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بنفس المقدار ليبلغ 74.77 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، حيث أثارت القرارات الأميركية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب في الأسواق.

وسجل خام برنت 73.04 دولاراً للبرميل، متراجعاً 1.91 دولار، في حين انخفض الخام الأميركي إلى 69.74 دولاراً، بخسارة بلغت 1.97 دولار.