انخفاض أسعار خام البصرة مع ارتفاع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 79 سنتا بما يعادل 1.16%‎‎ ليصل الى 67.35 دولارا للبرميل، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 79 سنتا بما يعادل 1.12% ليصل 69.60 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط مع وسط ترقب الأسواق للمحادثات بين أمريكا وإيران ومخاوف من تصاعد التوترات بين الدولتين وتأثيرها على الإمدادات النفطية. وارتفع خام برنت 71.26 دولارا، وارتفع خام تكساس الأميركي 66.02 دولارا.