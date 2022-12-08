انخفاض أسعار خام البصرة لأكثر من 4%

2022-12-08T08:43:07.000000Z

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي بأكثر من 4%، يوم الخميس، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 3.15 دولارات، بما يعادل 4.04% ليصل الى 74.75 دولاراً للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.15 دولارات او ما يعادل 4.45% ليصل الى 67.70 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذباً خلال الاسبوع الحالي مع انخفاض الطلب وسط مخاوف الركود الاقتصادي قبل أن ترتفع بشكل طفيف اليوم الخميس.

 

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