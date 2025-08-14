انخفاض أسعار خام البصرة لأكثر من دولار

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لأكثر من دولار واحد.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 92 سنتاً بما يعادل 1.40%‎‎ ليصل إلى 64.65 دولاراً، وانخفضت أسعار الخام المتوسط 92 سنتاً بما يعادل 1.34% ‎ليصل 67.90 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم، مستعيدة قوتها بعد موجة بيع في الجلسة السابقة، مع ارتفاع علاوات المخاطر في السوق بسبب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبلغ سعر خام برنت 65.91 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 62.89 دولاراً.