انخفاض أسعار خام البصرة إلى أكثر من 4%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة يوم الخميس، إلى أكثر من 4%، مع تراجع أسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.45 دولارات بما يعادل 4.33% ليصل الى 76.31 دولارا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا ايضا بمقدار 3.45 دولارات بما يعادل 4.11% ليصل الى 80.46 دولارا للبرميل الواحد.

وشهدت اسعار النفط العالمية انخفاضا مع تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع مما ينذر بتراجع النمو الاقتصادي وتقليل استهلاك النفط.