انخفاض أسعار خام البصرة إلى أكثر من 2%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة، يوم الاربعاء، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2.06 دولار او ما يعادل 2.64% ليصل الى 75.98 دولارا، وانخفضت اسعار خام البصرة المتوسط 2.06 دولار او ما يعادل 2.54% ليصل الى 79.03 دولارا.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع الخام العراقي لآسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لاوربا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.