انخفاض أسعار خام البصرة رغم صعود النفط عالمياً

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب رصد وكالة شفق نيوز، فقد انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 82 سنتاً، أي ما يعادل 2.34%، ليصل إلى 60.16 دولاراً للبرميل، فيما تراجع سعر خام البصرة المتوسط بمقدار 82 سنتاً، وبنسبة 1.29%، ليبلغ 62.61 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات، بعد أن أدت عاصفة شتوية إلى تعطيل إنتاج النفط وتوقف الصادرات الأميركية.

وسجل خام برنت 67.82 دولاراً للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الأميركي 62.72 دولاراً للبرميل.