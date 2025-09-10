انخفاض أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل و المتوسط، يوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.8 دولار بما يعادل 1.66%‎‎ ليصل الى 63.80 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.8 دولاراً بما يعادل 1.59% ‎ليصل 67 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن هاجمت إسرائيل قادة حركة "حماس" في قطر، وبعد طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أوروبا فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي، لكن ضعف التوقعات في السوق حد من المكاسب.

وبلغ سعر خام برنت 66.74 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 62.99 دولاراً.