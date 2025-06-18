انخفاض أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط عالميا

انخفاض أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط عالميا
2025-06-18T06:20:37+00:00

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، اليوم الاربعاء، بالرغم من ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 61 سنتا بما يعادل 0.87%‎‎ ليصل إلى 69.43 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 46 سنتا بما يعادل 0.63 % ‎ليصل الى 71.38 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من 4% وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى تعطيل إمدادات. وبلغ سعر خام برنت 76.64 دولاراً فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 75.7 دولاراً.

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