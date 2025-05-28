انخفاض أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط عالميا

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، برغم من ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 40 سنتا بما يعادل 65‎%‎‎ ليصل إلى 61.6 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 40 سنتا بما يعادل 62 % ‎ليصل الى 64.1 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط ، بعد أن منعت الولايات المتحدة شركة شيفرون من تصدير الخام من فنزويلا بموجب ترخيص جديد، مما يزيد من احتمال تقلص المعروض، وارتفع خام برنت إلى 64.56 دولاراً للبرميل، وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 61.38 دولاراً للبرميل.