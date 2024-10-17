انخفاض أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

حيث سجل خام البصرة الثقيل انخفاضًا بمقدار 38 سنتًا ليصل إلى 70.14 دولارًا، في حين انخفض خام البصرة المتوسط بنفس المقدار ليصل إلى 73.29 دولارًا.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط العالمية، مما ساهم في تقليص الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلستين الماضيتين، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.