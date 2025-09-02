انخفاض أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 65 سنتا بما يعادل 0.97%‎‎ ليصل إلى 66.26 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 65 سنتا بما يعادل 0.93% ‎ليصل 69.46 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وبلغ سعر خام برنت 68.55 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 65.06 دولاراً.