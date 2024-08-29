انخفاض أسعار خام البصرة رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" يوم الخميس، على الرغم من الارتفاع في أسعار النفط العالمية.

وبحسب المصادر، انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 1.42 دولار ليصل سعر البرميل إلى 74.19 دولارًا.

كما شهدت أسعار خام البصرة المتوسط انخفاضًا بنفس المقدار، ليصل سعر البرميل إلى 77.19 دولارًا.

يأتي هذا التراجع في أسعار خام البصرة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمي بعد جلستين من الخسائر، حيث عادت المخاوف بشأن الإمدادات النفطية من ليبيا إلى الواجهة، رغم أن الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية لم يلق قبولاً لدى المستثمرين.