انخفاض أسعار خام البصرة بأكثر من 3%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة بأكثر من 3% في أعقاب انخفاض الأسعار مع بداية الأسبوع الحالي، قبل أن تعاود الارتفاع اليوم الأربعاء.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 2.63 دولار بما يعادل 3.43% ليصل الى 74.04 دولارا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا أيضا بمقدار 2.63 دولار، بما يعادل 3.23% ليصل الى 78.79 دولارا للبرميل الواحد.

وتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بأكثر من 4٪ إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة اشهر مع تعرض معنويات المستثمرين العالمية الهبوطية في أعقاب إخفاقات البنوك الأمريكية الأخيرة، قبل أن تعاود الأسعار للارتفاع مرة اخرى بعد ان اشارت أوبك ضمن تقريرها الشهري الى نمو الطلب الصيني على النفط.