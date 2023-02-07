انخفاض أسعار خام البصرة بأكثر من 3%

شفق نيوز/ تراجعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الثلاثاء، باكثر من 3% مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 2.22 دولار بما يعادل 2.85% ليصل الى 75.57 دولاراً للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.22 دولار أو ما يعادل 3.07% ليصل الى 70.02 دولاراً.

وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا مع بداية الاسبوع الحالي مع ارتفاع مؤشر الدولار، ومؤشرات اقتصادية غير جيدة في اوروبا وامريكا، قبل أن يعاود الارتفاع اليوم الثلاثاء.