انخفاض أسعار خام البصرة بأكثر من 2%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة يوم الخميس، بأكثر من 2% مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.72 دولار، او ما يعادل 2.40% لتصل الى 69.95 دولاراً.

وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 1.72 او ما يعادل 2.30% لتصل الى 73.10 دولارا.

وانخفضت اسعار النفط اليوم الخميس مع التخوف من رفع اسعار الفائدة من جديد في امريكا وأوروبا مما سيقلل النمو والطلب على النفط.

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع لأسيا وفقا لأسعار دبي وعمان ويباع لاوربا وفقا لأسعار برنت ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي،