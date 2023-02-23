انخفاض أسعار خام البصرة بأكثر من 1%

2023-02-23T06:28:47.000000Z

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل لليوم الثالث على التوالي بأكثر من 1%، اليوم الخميس، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 82 سنتا بما يعادل 1.03% ليصل الى 78.99 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 82 سنتا بما يعادل 1.11% ليصل الى 73.24 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية أمس الأربعاء انخفاضا بأكثر من 3% مع ترقب خفض الفائدة  من قبل البنوك المركزية مما قد يخفض النمو الاقتصادي ويحد من الطلب العالمي على الوقود.

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