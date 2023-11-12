انخفاض أسعار خام البصرة بمقدار 13 سنتاً الشهر الماضي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار نفط البصرة 13.85 سنتاً، يوم الأحد، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر وفقاً لمنظمة "أوبك".

وقالت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 79.56 دولاراً بانخفاض بلغ 13.58 سنتاً مقارنة 73.32 دولاراً لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي".

وبينت أن "أسعار خام البصرة المتوسط انخفضت من شهر آب/ أغسطس ولغاية شهر أيلول/ سبتمبر بمقدار 7.76 سنتات وبنسبة 9.1%".

وأشار المنظمة إلى أن "أسعار خام البصرة سجلت في خلال العام الماضي 2022 بمعدل سعري بلغ 101.81 دولار".

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60% فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% ولأمريكا 15%.