انخفاض أسعار خام البصرة بالرغم من ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الخام عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 70 سنتاً بما يعادل 1.6%‎‎ ليصل إلى 65.59 دولاراً، كما تراجع سعر الخام المتوسط 70 سنتاً بما يعادل 1.1% ‎ليصل 68.64 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي بعد خمسة أيام من الخسائر المتتالية، مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في مؤشر على قوة الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.

وبلغ سعر خام برنت 67.51 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 65.3 دولاراً.