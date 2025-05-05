انخفاض أسعار خام البصرة بالتزامن مع تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضاً اليوم الاثنين، بالتوازي مع تراجع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 1.79 دولار، ما يعادل 2.34%، ليصل إلى 60.12 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 1.79 دولار، ما يعادل 2.6%، ليصل إلى 63.57 دولاراًللبرميل.

وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع أسعار النفط عالمياً، حيث هبطت أكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط استعداد منظمة أوبك+ لتسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط، ما أثار مخاوف بشأن المزيد من الإمدادات.

وبلغ سعر خام برنت اليوم 59.25 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.19 دولاراً للبرميل.