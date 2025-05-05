انخفاض أسعار خام البصرة بالتزامن مع تراجع النفط عالمياً

انخفاض أسعار خام البصرة بالتزامن مع تراجع النفط عالمياً
2025-05-05T05:46:46+00:00

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضاً اليوم الاثنين، بالتوازي مع تراجع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 1.79 دولار، ما يعادل 2.34%، ليصل إلى 60.12 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 1.79 دولار، ما يعادل 2.6%، ليصل إلى 63.57 دولاراًللبرميل.

وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع أسعار النفط عالمياً، حيث هبطت أكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط استعداد منظمة أوبك+ لتسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط، ما أثار مخاوف بشأن المزيد من الإمدادات.

وبلغ سعر خام برنت اليوم 59.25 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.19 دولاراً للبرميل.

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon