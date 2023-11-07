انخفاض أسعار خام البصرة المتوسط وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط مع انخفاض اسعار النفط عالميا، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الخام الثقيل .

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 0.35 دولار لتصل الى 83.31 دولاراً، وانخفضت اسعار خام البصرة المتوسط 0.05 دولار ليصل الى 86.06 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط عالميا، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.