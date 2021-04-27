سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-27T06:24:42+0000
انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط لدول منظمة أوبك، عند افتتاحها أمس الاثنين.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 64.52 دولاراً للبرميل بمقدار 0.86 دولار، أو بنسبة 1.32% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 60.97 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغت نسبته 0.15%.

وسجل الخام العربي الخفيف 64.52 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 63.01 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 64.12 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 63.94 دولارا، وجيراسول الانغولي 64.27 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليفتح خام برنت على 65.73 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 62.56 دولارا.

related

خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

Date: 2021-02-27 08:04:38
خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-03-16 06:34:18
انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-22 06:57:32
لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

Date: 2021-04-13 06:36:54
ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

بالأرقام .. المالية البرلمانية تفصح عن انهيار بالاقتصاد العراقي

Date: 2020-03-09 14:33:28
بالأرقام .. المالية البرلمانية تفصح عن انهيار بالاقتصاد العراقي

اسعار النفط ترتفع لسببين

Date: 2019-06-20 10:10:18
اسعار النفط ترتفع لسببين

صحيفة بريطانية: انخفاض اسعار النفط اخطر على العراق من داعش وكورونا

Date: 2020-05-09 07:14:15
صحيفة بريطانية: انخفاض اسعار النفط اخطر على العراق من داعش وكورونا

انخفاض اسعار النفط بفعل زيادة للمخزونات الامريكية

Date: 2019-10-17 10:16:57
انخفاض اسعار النفط بفعل زيادة للمخزونات الامريكية