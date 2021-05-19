انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام نفط البصرة الخفيف، يوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض خامي برنت والامريكي، بينما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.44 دولاراً للبرميل بمقدار 0.60 سنتاً أو بنسبة 0.87% عن يوم أمس الثلاثاء.

فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 65.25 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 1.86%.

و سجل الخام العربي الخفيف السعودي 69.13 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 68.71 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.85 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 68.22 دولارا، وجيراسول الانغولي 68.83 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية انخفضت اليوم ليصل خام برنت عند 67.94 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي عند 64.71 دولارا.