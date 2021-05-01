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انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-01T07:18:53+0000
انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف، قبل إغلاقه امس الجمعة، بالتزامن مع انخفاض الخامات الأخرى لبرنت والخام الامريكي، فيما شهد خام البصرة الثقيل ارتفاعا.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.07 دولاراً للبرميل بمقدار 1.63 دولار، أو بنسبة 2.41% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 63.79 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغت نسبته 2.75%.

وسجل الخام العربي الخفيف 67.25دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 65.85 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 65.45 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 64.99 دولارا، وجيراسول الانغولي 65.73 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية انخفضت ليغلق خام برنت على 66.66 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 63.48 دولارا.

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