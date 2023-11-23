انخفاض أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط 0.35 دولار ليصل الى 79.71 دولارا، بينما ارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 0.35 دولارا لتصل إلى 82.76 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط العالمية أكثر من واحد بالمئة لتواصل خسائر الجلسة السابقة، بعد أن أجلت أوبك+ اجتماعا وزاريا، مما أدى إلى تكهنات بأن المنتجين قد يخفضون الإنتاج أقل مما كان متوقعا في وقت سابق.