انخفاض أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، بعد تأثر الإمدادات الأميركية بالإعصار أيدا الذي قلص الإنتاج من منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة، واتفاق اوبك + على رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في تشرين الاول المقبل لينخفض خام البصرة الى 0.32% في اسبوع.

وانخفض خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة 0.53 دولارا وبنسبة تغيير بلغ 0.72% ليصل إلى 72.72 دولار، ولينخفض بنسبة 0.32% في اسبوع.

وانخفض خام برنت 0.12% خلال الأسبوع، ليغلق عند 72.61 دولار للبرميل.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بلغ 0.70% ليصل الى 69.29 دولار للبرميل.