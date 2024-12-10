انخفاض أسعار خامي البصرة مع تراجع النفط عالميا

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط ،ليوم الثلاثاء ، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.18 دولارا ليصل الى 66.11 دولاراً، كما انخفضت أسعار خام المتوسط 1.18 دولارا ليصل الى 69.26 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط ، متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة مع تزايد المخاطر الجيوسياسية بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وتعهد الصين بزيادة سياسات التحفيز مما ساعد على دعم الأسعار.