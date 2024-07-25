انخفاض أسعار خاميّ البصرة مع تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع تراجع الخام في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 99 سنتاً ليصل إلى 76.39 دولاراً، كما انخفض خام البصرة المتوسط 99 سنتاً أيضاً ليصل إلى 79.29 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي مع تغلب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط على المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة بعد انخفاض المخزونات الأمريكية.