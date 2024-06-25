انخفاض أسعار خامي البصرة مع استقرار النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الاثنين ، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 57 سنتا ليصل الى 82.24 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 57 سنتا ليصل الى 84.99 دولاراً.

وأظهرت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا، إذ طغت المخاوف بشأن آفاق التعافي الاقتصادي في الصين على مخاوف الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.