انخفاض أسعار خامي البصرة متأثرة بتراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، ليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.27 دولار، ليصل الى 68.30 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.27 دولار ليصل الى 71.45 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط، مقلصة مكاسبها التي بلغت نحو اثنين بالمئة في اليوم السابق مع تجدد جهود الدبلوماسي الأمريكي الأعلى مستوى في أسبوعين للدفع نحو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ومع استمرار تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق.