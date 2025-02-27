انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر 3%
2025-02-27T06:09:45+00:00
شفق
نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لأكثر من 3%.
وانخفضت
أسعار خام البصرة الثقيل 2.89 دولاراً بما يعادل 3.88% ليصل إلى 71.56 دولاراً، كما
انخفضت أسعار خام المتوسط 2.89 دولاراً بما يعادل 3.73% ليصل إلى 74.61 دولاراً.
وسجل
خام برنت اليوم ارتفاعاً بلغ 24 سنتاً أو 0.33% إلى 72.77 دولاراً للبرميل، وسجل
خام تكساس الأمريكي ارتفاعاً أيضاً 16 سنتاً أو 0.23% إلى 68.78 دولاراً
للبرميل.
وارتفعت
أسعار النفط قليلاً بعد أن أظهر تقرير للصناعة انخفاض في مخزونات
الخام الأمريكية.