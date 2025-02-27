انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر 3%

انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر 3%
2025-02-27T06:09:45+00:00

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، لأكثر من 3%.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2.89 دولاراً بما يعادل 3.88% ليصل إلى 71.56 دولاراً، كما انخفضت أسعار خام المتوسط 2.89 دولاراً بما يعادل 3.73% ليصل إلى 74.61 دولاراً.

وسجل خام برنت اليوم ارتفاعاً بلغ 24 سنتاً أو 0.33% إلى 72.77 دولاراً للبرميل، وسجل خام تكساس الأمريكي ارتفاعاً أيضاً 16 سنتاً أو 0.23% إلى 68.78 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد أن أظهر تقرير للصناعة انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية.

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