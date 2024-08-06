انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر من 4 دولارات رغم ارتفاع النفط

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل، المتوسط، اليوم الثلاثاء، على الرغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 4.30 دولارات، ليصل الى 71.17 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 4.30 دولارات ليصل الى 74.09 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية معوضة خسائر الجلسة السابقة، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبيانات أقوى لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة وخفض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي.